В Липецкой области поймали еще двоих адептов «Свидетелей Иеговы»*

В Липецкой области под уголовную статью об экстремизме попали еще два адепта секты «Свидетелей Иеговы»*, которые орудовали в Грязях. По данным следствия, оба являлись организаторами регионального подразделения секты.

Последователи прекрасно знали, что организация признана Верховным судом экстремистской и запрещена на территории РФ. Это не мешало им проводить конспиративные собрания в Грязях. Новых сторонников находили и заманивали в интернете. Людей обучали своей идеологии, внушали нетерпимость к другим конфессиям, учениям и религиям. На собраниях изучали запрещенную литературу, включенной в федеральный список экстремистских материалов. С каждого участника собирали деньги под видом пожертвований, которые шли на развитие организации.

Свидетелей* брали вместе с полицией и ОМОНом. Во время обысков в домах нашли брошюры и другую литературу, изъяли цифровую технику. У сектантов были даже инструкции, как маскировать свою деятельность и как вести себя с сотрудниками правоохранительных органов.

Дела возбудили по части 1 статьи 282.2 УК РФ – организация деятельности экстремистской организации. Как сообщили в пресс-службе СУК региона, следствие ходатайствует о заключении фигурантов под стражу на время расследования. Обоим грозит по 10 лет.

Кстати, вышли на них сотрудники отдела полиции по противодействию экстремизму, когда вели следственные действия по аналогичному делу с другими последователями секты из Грязей. Дела объединили в одно производство.

*Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» – религиозное объединение, признанно экстремистским и запрещено на территории России.