Предприятия в Липецке попались на продаже алкоголя в День защиты детей

В Международный день защиты детей, 1 июня, в Липецкой области действовал временный запрет на продажу алкоголя. О чем продавцов предупреждали заранее. Ограничение вводится уже не первый год и не первый год торговые точки проверяют на предмет нарушений. Но видимо привыкли еще не все, хоть и есть прогресс.

По данным областного управления потребительского рынка и ценовой политики, 1 июня в ходе мониторинга за торговыми точками зарегистрировали три нарушения, одно из них – в системе ЕГАИС – то есть алкоголь в день запрета продали через кассу. На нарушителей составили протоколы. Должностным лицам грозит от 20 до 40 тыс рублей, юридическим – от 100 до 300 тысяч.

Вместе с тем в управлении отметили, что благодаря проверкам количество нарушений в «запрещенные» дни становится меньше. В это году нарушителей меньше чем в прошлом на 62,5%.