1500 липецких семей говорят «спасибо» "Милосердию" за помощь

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Благодаря такой поддержке постоянную помощь получают около 3000 детей в Липецкой области.

Нуждающимся семьям региона регулярно передается детское питание в рамках совместной с компанией «Прогресс» акции «Время добра». В различные районы области за последние два года уже отгружено более 60 тонн молочной продукции, фруктового и овощного пюре, соков. Такую помощь получили более 1400 малообеспеченных, многодетных, неполных семей, а также семей, где воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для малообеспеченных многодетных семей организованы бесплатные обеды. В течение года около 200 жителей Липецка регулярно получают полноценное горячее питание в столовой партнера – компании «Ротекс». Кроме этого сладкие новогодние подарки от «Милосердия» постоянно выделяются для более 1500 детей из нуждающихся семей.

Ежегодно более 100 семей получают материальную помощь от фонда в связи с различными жизненными ситуациями. Часто эти средства идут на приобретение детской одежды и подготовку ребенка к школе. В период второй волны пандемии в качестве дополнительной поддержки многодетных семей на более 24,5 тыс. детей были перечислены разовые выплаты. Их получателями стали многодетные семьи, которые проживают в Липецкой, Белгородской, Калужской, Свердловской областях и в Алтайском крае. На это перечислено более 12 млн рублей.

В целом на программу «Детство» с 1999 года фонд «Милосердие» направил более 350 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».