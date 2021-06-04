В Липецке вандалы сами пришли в администрацию и заплатили за сломанные урны

Почти все урны починили Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Разгромившие в Липецке урны вандалы внезапно объявились сами. О последствиях похождения хулиганов рассказали в соцсетях в четверг, 3 июня, когда появилось видео с разбитыми урнами у каскада фонтанов на Петровском спуске.

В тот же день, после публикации видео, в городской департамент дорожного хозяйства пришли с извинениями двое мужчин. Изумленным чиновникам хулиганы признались, что всего разгромили 7 урн – 3 на Петровском спуске и 4 на бульваре Сорокина. Мужчины честно сказали, что были пьяны, гуляли по городу и набедокурили. Помимо признания и устных извинений, хулиганы возместили и материальный ущерб.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, заявление в полицию писать не будут. Также уточнили, что одна из разбитых урн восстановлению не подлежит, остальные уже отремонтировали и вернули на места.

Но это не единственный случай. Например в эту пятницу, 4 июня, кто-то сломал крепления на лестнице к пешеходному переходу от остановки «Театральная площадь» к дому №7 на Советской.

Горожан просят бережно относиться к своему же имуществу, а также сообщать о фактах вандализма. Фото и видео можно отправлять в департамент дорожного хозяйства и благоустройства.