Игорь Артамонов: Спасибо, что делаете нас лучше и сеете доброе-вечное

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов поздравил в своем инстаграме Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого со 100-летним юбилеем.

"Поздравляю Липецкий драмтеатр имени Льва Толстого - его коллектив и зрителей - с юбилеем. 100 лет. Надо сказать, не самые простые - как и для всей нашей страны. Его история началась в трудные послереволюционные годы. Потом была Великая Отечественная, когда артисты отправились на фронт. Но труппа всегда продолжала служить искусству. И сегодня праздник артисты отмечают на сцене со зрителями.

Дорогие друзья! Спасибо, что делаете нас лучше и сеете доброе-вечное - ведь к вам идут не только за развлечением. Успехов вам!" - написал Игорь Артамонов.

Юбилейные торжества, посвященные 100-летию театра Толстого, начались в Липецке в 16.00 на лестничном каскаде перед храмом муз эстафетой эпох "Да здравствует Театр!", продолжатся в 17.30 открытием музея театра и завершатся официальными поздравлениями и премьерой спектакля "Горе от ума" А.С. Грибоедова.

Спектакль выпущен при финансовой поддержке Министерства культуры РФ (грант на реализацию творческого проекта).

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.