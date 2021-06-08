Игорь Артамонов рассказал об итогах работы Липецкой делегации в ПМЭФ-2021

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«Зелёная экономика», более 70 млрд рублей инвестиций, около двух тысяч новых рабочих мест, цифровая медицина – Петербургский международный экономический форум стал достаточно успешным для Липецкой области. Итоги своей работы на ПМЭФ-2021 сегодня подвёл глава региона Игорь Артамонов на брифинге для областных СМИ.

«Работа липецкой делегации на форуме была насыщенной и продуктивной, это видно по результатам. Мы заключили несколько многомиллиардных соглашений, провели ряд важных встреч, в частности, с министром строительства и ЖКХ обсудили перспективы модернизации очистных сооружений в Ельце и Задонске и вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья», – сказал Игорь Артамонов в начале встречи.

НА ПМЭФ-2021 Липецкая область заключила соглашения как с уже работающими в регионе инвесторами, так и с новыми компаниями, использующими принципы «зелёной экономики». К примеру, «Новотранс» и «ИстАгро Дон». «Новотранс» инвестирует более 30 млрд рублей в создание машиностроительного комплекса в ОЭЗ «Липецк». Это будет безотходное производство цельнокатаных железнодорожных колёс. «ИстАгро Дон» построит вторую очередь завода по переработке топинамбура.

«Мы позиционируем себя как регион ESG, что предполагает заботу об окружающей среде, социальную ответственность и корпоративное управление. Инвесторов с такими принципами мы хотим видеть в Липецкой области», – сказал Игорь Артамонов.

Подписаны соглашения с «ЛВМ РУС» и компанией «Бекарт» о расширении производства. Более 22 млрд рублей в развитие АПК Липецкой области инвестирует Группа «Черкизово». «Мы договорились с Группой «Черкизово» о строительстве нескольких сельскохозяйственных предприятий. Теперь нам предстоит выбрать площадки. Мы хотим, разместить производство в тех районах, где есть нехватка рабочих мест», – пояснил Игорь Артамонов.

Реализация данных соглашений принесёт Липецкой области более 70 млрд рублей инвестиций и 1770 новых рабочих мест. Кроме того, на ПМЭФ-2021 было заключено соглашение с ВЭБ.РФ и Росводоканалом, которое поможет решить проблему водоснабжения и водоотведения в Липецке и Ельце. Особое внимание было уделено проектам цифровых технологий, соглашение о развитии цифровой медицины подписано со Сбербанком.

Как сообщил Игорь Артамонов, на форуме был презентован рейтинг инвестиционного климата субъектов РФ, в котором Липецкая область заняла 11 место. Годом ранее регион находился на 24 строчке. Глава региона рассказал журналистам о своём участии в пленарных сессиях форума и проведённых переговорах. В частности, Игорь Артамонов встретился с министром спорта России Олегом Матыциным. Обсуждалось развитие спортивной инфраструктуры в Липецкой области. С использованием механизмов государственно-частного партнёрства прорабатывается строительство крытого футбольного манежа, теннисной академии, 50-метрового бассейна, дворца боевых искусств в Липецке и физкультурно-оздоровительного комплекса в Ельце.

«На строительство спортивных объектов мы готовы направить один миллиард рублей из областного бюджета. Сейчас ведём переговоры с инвесторами, прорабатываем механизмы сотрудничества, определяем площадки для строительства. Теннисная академия и пятидесятиметровый бассейн, конечно, в приоритете», – прокомментировал глава региона.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.