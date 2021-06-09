Пополняемый вклад «Открытия» признан одним из самых выгодных на рынке

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При определении доходности учитывались максимальные номинальные ставки (без капитализации процентов) по вкладам размером 100 тысяч рублей и сроком размещения 1 год.

Frank RG - аналитическая и консалтинговая компания, эксперт конкурентной аналитики банковского рынка. В исследование аналитиками компании были включены депозиты, которые можно пополнять без ограничений в течение всего срока в банках из ТОП-30 по размеру портфеля. Комплексные депозиты — с оформлением страховых, инвестиционных или других продуктов, исследованием не рассматривались.

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» предлагает своим клиентам широкую линейку сберегательных продуктов, которая включает как традиционные депозиты в рублях и иностранной валюте, так и накопительные счета, а также инвестиционные продукты. При этом условия в «Открытии» - одни из самых привлекательных на рынке.