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Экономика9 июня 2021 11:32

Пополняемый вклад «Открытия» признан одним из самых выгодных на рынке

Продукт банка «Активное пополнение» вошел в ТОП-10 рейтинга по версии агентства Frank RG
Источник:kp.ru
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При определении доходности учитывались максимальные номинальные ставки (без капитализации процентов) по вкладам размером 100 тысяч рублей и сроком размещения 1 год.

Frank RG - аналитическая и консалтинговая компания, эксперт конкурентной аналитики банковского рынка. В исследование аналитиками компании были включены депозиты, которые можно пополнять без ограничений в течение всего срока в банках из ТОП-30 по размеру портфеля. Комплексные депозиты — с оформлением страховых, инвестиционных или других продуктов, исследованием не рассматривались.

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» предлагает своим клиентам широкую линейку сберегательных продуктов, которая включает как традиционные депозиты в рублях и иностранной валюте, так и накопительные счета, а также инвестиционные продукты. При этом условия в «Открытии» - одни из самых привлекательных на рынке.