В районах Липецкой области прошел град

Непогода, о которой утром 9 июня предупреждали спасатели, накрыла несколько районов Липецкой области. Порывы ветра, гроза и ливень прошлись по населенным пунктам. В некоторых выпал град.

Небольшой град засняли жители села Дмитряшевка Хлевенского района, длился несколько минут. По словам местных, град обрушился после полудня. В других районах жители жаловались, что льдинки побили рассаду. В самом Липецке серьезных последствий ненастной погоды не зафиксировали.

Грозы и ливни в Липецкой области обещают до конца недели, температура воздуха в ближайшие несколько дней существенно не изменится.