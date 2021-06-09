Игорь Артамонов разрешил провести традиционный бал выпускников

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Об этом сегодня говорилось на заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которое провел руководитель региона Игорь Артамонов.

В пяти инфекционных госпиталях региона с 27 мая функционируют 900 коек для лечения больных COVID-19. Свободный коечный фонд за последнюю неделю составляет около 20%, подчеркивалось на заседании. «Положительная динамика позволяет нам частично снимать коронавирусные ограничения для проведения в Липецкой области традиционного бала выпускников, разнообразных фестивалей и спортивных соревнований, – сказал Игорь Артамонов. – Так, если ранее разрешалось проведение мероприятий на открытом воздухе численностью не более 1000 человек, то теперь – с числом участников не более 50% от вместимости площадки. Постановление администрации Липецкой области об этом подписано и вступит в силу со дня его официального опубликования».

Игорь Артамонов добавил, что все массовые мероприятия будут проводиться в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по соблюдению противоэпидемических мер безопасности.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.