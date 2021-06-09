В Липецке из-за грозы жители НЛМК и нескольких поселков остались без света

В Липецке из-за грозы в домах погас свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту среду, 9 июня, на Липецк обрушилась гроза. Шел сильный дождь, сверкали молнии. Из-за непогоды в некоторых домах погас свет.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, отключение электроэнергии произошло на подстанции в районе НЛМК. Из-за этого без света остались жители улиц Передельческая, Ферросплавная, Боровая, Зои Космодемьянской, а также поселка Дачный, Новая Жизнь, станции Казинка. Специалисты ЛГЭКа уже устраняют повреждение на сетях. Электроснабжение планируют восстановить к 19.00.

Напомним, что днем в области прошел град. В селе Дмитряшевка Хлевенского района крупные льдинки побили рассаду. Град начался после полудня и длился несколько минут. Подробности здесь.