Игорь Артамонов ответил на вопросы участников форума «Территория смыслов»

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов посетил региональный молодёжный форум «Территория смыслов», который проходит в Задонском районе. Глава региона ответил на вопросы участников. Молодые люди спрашивали о политике, экологии, образовании, роли молодёжи в развитии области.

Несколько вопросов коснулись мер поддержки — молодёжных инициатив, некомерческих организаций, молодых учёных. Одна из участниц форума выступила с предложением увеличить размер областной премии имени С.Л. Коцаря. Руководитель Липецкой области поддержал инициативу. «Мы обязательно займёмся этим вопросом. Увеличим размер премии до тридцати пяти тысяч рублей», — сказал Игорь Артамонов.

Многих интересовали перспективы трудоустройства. Участники форума спросили у главы региона, какие специалисты необходимы области сейчас и какие профессии будут востребованы в будущем. «Липецкая область — регион с развитой промышленностью и эта сфера постоянно совершенствуется. Современные производства высокотехнологичные, наукоёмкие, компьютеризированные. Нам нужны профессионалы в этой отрасли. В регионе сформировалось отличное IT-сообщество, у которого, я уверен, большое будущее», — ответил Игорь Артамонов.

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Спросили и прошедшем Петербургском международном экономическом форуме, где Липецкая область заключила ряд важных соглашений на общую сумму свыше 70 млрд рублей. Участники поинтересовались, как удалось достичь таких весомых договорённостей. «Была проделана большая работа, причём далеко не в дни форума, — рассказал Игорь Артамонов. — Наша команда трудится каждый день над созданием привлекательных условий для инвесторов. И мы видим хороший результат. Будем стараться его улучшить».

Подводя итог встречи, Игорь Артамонов поблагодарил участников форума за интересные вопросы и отметил, что региону важны их идеи и предложения. «С молодёжью надо разговаривать, её нужно слушать, — подчеркнул Игорь Артамонов. — Форум «Территория смыслов» проводится далеко не в каждом субъекте. Мы очень рады, что нам удалось организовать его в нашем регионе. Это хорошая возможность для молодых людей не только заявить о себе, но и получить знания, а для власти — лучше понять, что нужно современной молодёжи и чем мы можем помочь».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.