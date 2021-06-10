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Общество10 июня 2021 10:32

В Липецке из-за грозы погасли светофоры у Кольцевой площади

Неполадки обещают устранить к вечеру
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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У Кольцевой в Липецке погасли светофоры

У Кольцевой в Липецке погасли светофоры

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке не работают светофоры в районе Кольцевой площади. Они вышли из строя из-за перепавод напряжения во время грозы в минувшую среду, 9 июня. Объекты отключились возле остановки на Кольцевой, а также на улице Водопьянова.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты уже на месте. Ориентировочно, неисправности устранят к вечеру этого дня, 10 июня. Водителей просят быть внимательными при проезде участка. Двигаться здесь нужно согласно Правилам дорожного движения, как на нерегулируемом перекрестке, уступая дорогу пешеходам.

Напомним, что в пятницу, 11 июня, с 21.00 в районе Педагогического университета движение организуют по двум полосам - в прямом и обратном направлении. На теплотрассе проведут ремонт. Работы планируют завершить вечером 16 июня.