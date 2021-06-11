Президент страны поздравил Игоря Артамонова и всех липчан с Днем России

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На имя главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова поступила поздравительная телеграмма с Днем России от Президента страны Владимира Путина.

«Этот праздник объединяет многие поколения вокруг незыблемых ценностей патриотизма, свободы и справедливости. Все мы искренне стремимся внести свой вклад в развитие страны, и у нас одна общая цель – чтобы наша любимая Родина была сильной, а жизнь людей – мирной и благополучной», – подчеркивает в поздравлении глава государства.

С Днем России Игоря Артамонова и всех липчан также поздравили Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, председатели Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Они пожелали Игорю Артамонову и жителям Липецкой области успехов, здоровья и всего самого доброго.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.