Аномальная жара в Липецке: на следующей неделе до +37

В Липецке ожидается аномальная жара Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчан предупреждают об аномальной жаре. По данным пресс-службы управления ГО и ЧС, с 20 по 25 июня среднесуточные температуры будут колебаться в пределах 23-27 градусов выше ноля. По словам специалистов, показатели на 7-10 градусов выше средних многолетних значений. Так, на следующей неделе в Липецке столбики термометра поднимутся до +35, +37 градусов.

Спасатели рекомендуют не выходить на улицу с 11.00 д 17.00 - в пик солнечной активности. В этот период лучше свести к минимуму физические нагрузки. В жару нужно носить светлую, воздухопроницаемую одежду из хлопка, чаще находиться в тени. Пить больше жидкости, воздержаться от алкоголя.

Напомним, что в Липецкой области ввели ограничение на посещение лесов и въезд в них.