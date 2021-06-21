В Липецке из ЛГТУ эвакуировали 880 человек

В этот понедельник, 21 июня, в Липецке в ЛГТУ прошла эвакуация. Как сообщили в соцсетях университета, кто-то сообщил о минировании главного кампуса на улице Московской, а также Б-корпуса на улице Интернациональной. Всего эвакуировали 880 человек.

Помещения обследовали кинологи, а на территории дежурили полицейские. Когда они закончили проверку, университет продолжил работу.

Напомним, что в мае в отношении 35-летнего жителя Липецкого района возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Он позвонил в ЕДС области и сообщил, что якобы заложил бомбу и хочет взорвать дом. К счастью, специалисты не нашли взрывоопасных предметов. Максимальное наказание по данной статье - до 5 лет лишения свободы.