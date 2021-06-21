В Липецке из-за обрезки деревьев временно остановятся трамваи №5

В Липецке временно перестанут ходить трамваи №5. По данным пресс-службы городской администрации, причина тому - обрезка деревьев. Работы будут проводиться в районе улицы 9 мая со вторника: с 22 по 26 июня. С 10.00 до 13.00 движение трамваев №5 "Кольцо 9 микрорайона - Стан 2 000" приостановят. Более подробную информацию об изменениях в работе городского транспорта можно получить по телефону 31-00-82.

Напомним, что этим вечером, 21 июня, в областном центре состоится акция "Свеча памяти", которая посвящена Дню памяти и скорби. Вечером от площади Авиаторов до площади Героев пройдет шествие. Во время мероприятия на участке ограничат движение транспорта. Более подробная информация здесь.