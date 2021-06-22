Липчане скорбят в память о начале Великой Отечественной войне

Липчане чтят помять погибших в ВОВ Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В этот день, 22 июня, исполнилось ровно 80 лет с момента начала Великой Отечественной войны, когда фашистская Германия напала на Советский союз. Накануне вечером в Липецке состоялось траурное шествие, участники которого прошли со свечами от площади Авиаторов к Вечному огню на площади Героев.

22 июня на площади Героев состоялся траурный митинг. Как сообщили в пресс-службе мэрии, наряду с неравнодушными липчанами, в нем приняли участие губернатор области Игорь Артамонов, мэр Липецка Евгения Уваркина, председатель горсовета Александр Афанасьев, а также представители общественных организаций. Участник митинга возложили цветы к мемориалу у Вечного огня.

Помимо это детсадах города прошли уроки памяти. Еще одна траурная акция «Свеча Памяти» пройдет вечером, в 21.00 у памятника Защитников Родины в сквере в районе Матырского. Также желающие могут присоединить к всероссийской онлайн-акции на сайте деньпамяти.рф.