Полиция рекомендует отменить музыкальный фестиваль на Зеленом острове в Липецке

Полиция рекомендует отменить музыкальный фестиваль Фото: Лия МУРАДЬЯН

Масштабный фестиваль «FOX ROCK FEST» в Липецке под угрозой срыва. Open-air запланирован на Зеленом острове в ближайшие выходные, 26 и 27 июня. По заявлению организаторов, ожидается огромное количество зрителей и участников. Об участии заявили Little Big, Диана Арбенина, SHORTPARIS, LIZER, Кис-Кис, «Пошлая Молли», ЛСП, ATL, The Hatters, «Хлеб», а также звезды соцсетей – Дора, Френдзона, а также Джизус, Дети Rave, Wildwaves, Пикчи, Пол Пунш.

По заявлению организаторов, фестиваль в Липецке готов конкурировать с гигантами Москвы и Санкт-Петербурга. Но регион накрывает новая волна коронавируса и столь массовое мероприятие в таких условиях серьезно обеспокоило правоохранительные органы.

С официальным заявлением выступило УМВД по Липецкой области. Полиция настоятельно рекомендует отменить мероприятие или перенести на другую дату.

– «С учетом складывающейся неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и в стране в целом УМВД России по Липецкой области рекомендовало организаторам фестиваля, проведение которого запланировано в Липецке 26-27 июня 2021 года, отменить его проведение либо перенести на более поздний срок», – говорится в сообщении ведомства.