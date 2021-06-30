"У нас нет крупных хозяйств": липецкие власти в ответ на обращение о ценах на Прямую линию-2021 с Путиным

На Прямую линию с президентом поступило видеообращение из магазина Липецка Фото: принтскрин видео.

В эту среду, 30 июня, во время Прямой линии-2021 с Путиным в эфир пробилась липчанка. Жительница Липецка рассказала президенту о ценах на продукты в магазинах. Валентина возмутилась, почему привезенные из-за границы бананы стоят 78 рублей, а морковь, которая растет в стране, 78 рублей. Не впечатлили ее и цены на картофель - 68 рублей.

Женщина недоумевает, как можно прожить с такими ценами на зарплату в прожиточный минимум. И кто контролирует цены. По словам Владимира Путина, цены растут везде, но государство обращает внимание на этот вопрос. Данную ситуацию также прокомментировали в Липецкой области.

- К сожалению, у нас нет крупных хозяйств, которые занимаются выращиванием моркови, - рассказали "КП-Липецк" в пресс-службе региональной администрации. - В большинстве своем морковь привозная. Этим, в том числе, и обусловлены такие цены. Есть фермеры, которые выращивают ее и продают на ярмарках. К тому же, в прошлом году у основных производителей был неурожай. Ожидается, что в августе цены упадут, так как будет новый урожай.

В пресс-службе добавили, что с картофелем похожая ситуация. В регионе его массово не выращивают. При этом управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области следит за ценами, идет работа с торговыми сетями. Регулярно проводятся ярмарки, где продукты продают практически по нижней планке.

- Мы на 1 месте по стране по выращиваю овощей закрытого грунта, это тепличные помидоры и огурцы, - пояснили в администрации. - На них в магазинах весь год практически одинаковая цена.