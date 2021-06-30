Владимир Путин на Прямой линии-2021 о ценах на продукты в Липецке: Скоро будет урожай овощей – это отразится на ценах

Видеообращение из Липецка на Прямую линию президента Фото: принтскрин видео.

На Прямой линии-2021 с Путиным подняли вопрос цен на продукты. Конкретно из Липецкой области поступило видео, снятое в одном из продуктовых магазинов. Валентина Слепцова негодует по поводу цен на овощи и фрукты.

На Прямой линии с Путиным сравнили цены на бананы с местными овощами Фото: принтскрин видео.

– Почему привезенные из-за границы бананы стоят 70 рублей, а морковь, которая растет у нас в стране – 110 рублей, – возмутилась липчанка. – Как с такими ценами можно прожить на зарплатой в прожиточный минимум? Цены на картофель, масло и другие овощи вообще кто-нибудь контролирует?

На Прямой линии с Путиным липчанка пожаловалась на цены Фото: принтскрин видео.

Владимир Путин ответил, что рост цен происходит везде – это ковидные последствия, в виде сокращения производства и рабочих мест. Также президент ответил, что государство обращает внимание на цены, но может быть где-то несвоевременно.

Владимир Путин отметил, что самый большой рост на продукты питания был в начале прошлого года. Больше всего подорожали сахар и подсолнечное масло. Правительство приняло ряд решения по сдерживанию цен. Выдали субсидии производителям, ввели в сфере торговли вывозные таможенные пошлины. Решается вопрос по другим мерам. Тем не менее рост цен меньше уровня инфляции.

О чем говорит Валентина – это так называемый борщевой набор. На вопрос, почему бананы дешевле, чем морковь и картофель, президент ответил, что не хватило производства. Поэтому завозят из-за границы и в этом смысле нужно смотреть на вопросы логистики.

– Скоро будет урожай овощей и надеюсь это отразится на ценах, – выразил уверенность Владимир Путин.

Кстати, региональное управление потребительского рынка регулярно рапортует, что потребительская корзина в Липецкой области одна из самых дешевых в ЦФО. Согласно майскому отчету Липецкстата за апрель, с начала года в Липецкой области наиболее заметно дорожали яйца - на 9%, мучные и кондитерские изделия – на 2%. На 0,5 – 1% подорожали крупы и бобовые, масло, жиры, хлеб, майонез, сахар, замороженная рыба, мясо и птицы, овощные консервы и безалкогольные напитки.

ЦЕНЫ НА МОРКОВЬ ВОЗМУЩАЮТ ЛИПЧАН С НАЧАЛА МЕСЯЦА

Однако цены конкретно на морковь возмущают жителей Липецка едва ли не с начала месяца. Даже непосредственно Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области 17 июня отмечало, минимальная стоимость моркови начинается от 60 рублей и в некоторых магазинах достигает 240 рублей за килограмм.

Тогда директор Агентства содействия развитию торговой деятельности Алексей Ларин объяснил рост цент на морковь в Липецке сезонным явлением.

«Последнее время наметилась тенденция к удорожанию овощей. Это связано, в первую очередь, с сезонным фактором, который происходит ежегодно. В прошлом году можно было наблюдать аналогичную ситуацию, когда с марта овощи начали дорожать, и повышенные цены держались до июля – сентября», – сказал Алексей Ларин.

В управлении пояснили, что в этом году ситуация с морковью усугубилась из-за неблагоприятной погоды – посевные работы начали на 2 недели позже. Поэтому и новый урожай поступает позже, а старый – заканчивается.

– Несмотря на подорожание – с начала года в 2,2 раза, – цена на морковь в Липецкой области остается одной из самых низких в ЦФО, – опять же отмечали в управлении в середине месяца. – Плюс за последние две недели наш регион стал лидером самых низких цен по 15 наименованиям.

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