Третья волна коронавируса в Липецкой области – запрет на массовые мероприятия продлили

В Липецкой области снова запретили все массовые мероприятия. Изменения в «коронавирусное» Постановление №159 внесли во вторник, 29 июня. В документе указано, проведение зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий запрещено до 31 июля. При этом разрешено проводить ярмарки и спортивные состязания.

Проводить досуговые мероприятия в закрытых помещениях можно при условии 1 посетитель на 4 квадратных метра. При этом нужно соблюдать социальную дистанцию и все должны быть в масках.

Также в новой редакции постановления предприятия обязали проводить стимулирующие мероприятия для вакцинации работников от коронавиурса.

Отметим, что ранее в Постановление внесли изменения о вакцинации, где рекомендовалось воздержаться от участия в массовых мероприятиях людям без прививок и тестов на COVID-19.