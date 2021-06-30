СК начал проверку по факту ЧП под Липецком, где человек упал вместе с балконом

Балкон рухнул вместе с человеком в Данкове

ЧП с обрушением части общежития в городе Данков Липецкой области занялся следственный комитет. Инцидент произошел 28 июня в доме №15 по улице Льва Толстого, где 27-летний мужчина вышел просушить белье и рухнул вниз с высоты второго этажа вместе с обвалившимся балконом.

Мужчина получил сотрясение головного мозга и потерял сознание. Его отвезли в больницу, где оказали помощь и отправили домой. По словам жителей, общежитие находится в ужасном состоянии и рассыпается на глазах.

Как сообщает пресс-служба СКР региона, здание признали аварийным в 2018 году. Однако людей не расселили. В данный момент проходит доследственная проверка. Возбудят ли уголовное дело и кто виноват, станет известно по результатам проверки.