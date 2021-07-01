В ДТП с вылетевшей в водохранилище цистерной под Липецком погибли два человека

Стали известны подробности жуткой аварии в районе Матырского водохранилища под Липецком. ДТП случилось днем 30 июня на трассе Новая Жизнь в районе дамбы, где цистерна «Рено» пробила ограждение и рухнула в воду.

Смотреть видеосюжет Смертельное ДТП с двумя грузовиками в Липецке

По данным ГИБДД региона, 25-летний водитель легкового «Шевроле» влетел в цистерну, за рулем которой был 47-летний мужчина. От удара легковушку выбросило под КамАЗ с 46-летним водителем. В аварии погибли водитель и 43-летняя пассажирка иномарки.

По предварительным данным автоинспекторов, причиной аварии стал выезд на встречную полосу, что на данном участке дороги запрещено. ГИБДД обращает внимание, что подобное нарушение ПДД является одним из наиболее опасных.

В тот де день в Липецке на трассе Орел – Тамбов 26-летний водитель «Датсун» влетел в экскаватор-погрузчик с 43-летним мужчиной. Водителя авто увезли в больницу. Предварительная причина аварии – нарушение правил перестроения.