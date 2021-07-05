В Липецке из-за пожара в квартире эвакуировали целый подъезд – 33 человека

По данным городского управления по делам ГО и ЧС, за прошедшую неделю, с 28 по 4 июля, в Липецке произошло 14 пожаров, что на 48% меньше, чем за неделю до того. В жилом секторе зафиксировали 3 пожара.

Наиболее опасный пожар произошел 3 июля в доме по бульвару Есенина, где загорелась квартира на 9 этаже. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать из подъезда 33 человека. Хозяин сгоревшей квартиры надышался дымом и получил ожоги.

Кроме этого в воскресенье горели квартиры на улице Стаханова и Марии Расковой – там, к счастью, обошлось без пострадавших и крупного ущерба.

В целом за неделю в 4.5 раза снизились случаи возгорания мусора и с нуля до четырех увеличилось количество автопожаров. Напомним, два поджога произошли в одну ночь – сгорели три внедорожника.