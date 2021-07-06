В Липецкой области попал под поезд пожилой мужчина

Полиция просит не переходить пути в неположенном месте Фото: Юлия КЛЮЕВА

ЧП на железной дороге случилось минувшим вечером, 5 июля, в Елецком районе Липецкой области. Там на перегоне Елец-Телегино попал под поезд 82-летний мужчина. Все произошло около 21.00 вечера. Как сообщает пресс-служба Елецкого ЛО МВД России на транспорте, на месте происшествия работали сотрудники полиции, подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются. Известно, что на момент ЧП пенсионер был жив, его увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, с начала этого года в области на железной дороге зарегистрировали 11 случаев травм. Большая часть связана именно с наездом поезда на людей. Нынешний случай стал 12-м. Транспортная полиция в очередной раз напоминает о правилах безопасности и прости не переходить железнодорожные пути в неположенных местах.