Две спортсменки из Липецка отправятся на Олимпийские игры в Токио

В середине июля в Токио стартуют летние Олимпийские игры. В них примут участие две спортсменки из Липецка. В состав олимпийской команды вошли Екатерина Зюзина и Дарья Семьянова .

24-летняя Екатерина - мастер спорта России по парусному спорту. Свое желание выступать на Олимпийских играх девушка подтвердила во время квалификационной регаты в португальском городе Виламур.

- Сложно, когда одно соревнование, а не результаты пары сезонов отвечают за то, поедешь ты или кто-то другой на главный старт четырёхлетия, - поделилась спортсменка. - От этого и получилась сильная зажатость в плане не сделать ошибки, а это точно сказывается негативно на процессе принятия решений и скорости в гонке. Но рада, что всё закончилось хорошо и моего запаса после предварительных квалификационных гонок хватило, чтобы остаться впереди.

Екатерина Зюзина - мастер спорта России по парусному спорту Фото: Управление физкультуры и спорта Липецкой области

В Токио также отправится мастер спорта международного класса по стендовой стрельбе Дарья Семьянова. 18-летняя девушка в начале июня стала чемпионкой Европы. Она выиграла золото в олимпийском управлении "трап". Это уже ее второй титул в спортивной карьере.

Дарья Семьянова - мастер спорта международного класса по стендовой стрельбе Фото: из архива героя публикации.

Липчане желают девушкам побед на Олимпиаде и обещают болеть и поддерживать их. Напомним, Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Они должны были состояться в столице Японии в 2020 году, однако из-за коронавируса событие перенесли.