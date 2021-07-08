Этим утром, 8 июля, в центре Липецка погасли светофоры. Сигнальные столбы перестали работать в районе Театральной площади, а также на пересечениях улицы Фрунзе с Советской и Первомайской. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на месте работают специалисты. Они выясняют причину неполадок.

Липецких водителей просят быть особенно внимательными при проезде данных участков. То же самое относится и к пешеходам. Напомним, что за минувшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали несколько человек. В селе Доброе под колеса "Шкоды" попали подростки 15 и 16 лет. Девочки получили травмы, медики оказали им помощь и отпустили. А в Лебедяни "Киа" сбила 18-летнюю девушку. Ее доставили в больницу.