В Липецке из пруда достали тело женщины

В минувшую среду, 8 июля, в Липецке из воды вытащили тело женщины. Несчастье произошло в пруду в районе СНТ "Металлург-1" рядом с улицей Станционная.

К делу подключились правоохранители. Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили личность погибшей. Ею оказалась 26-летняя жительница Липецка. По предварительным данным, на теле женщины не обнаружили признаков насильственной смерти. В обстоятельствах произошедшего разбираются органы. Специалисты установят причину смерти.

Липчан просят соблюдать правила безопасности на воде. Напомним, что накануне возле Центрального пляжа едва не утонули дети. К ним на помощь вовремя пришли спасатели. Они достали подростков из воды.