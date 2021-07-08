Павел Путилин: Доходы областного бюджета выросли почти на 8 миллиардов рублей

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Объем доходов областного бюджета увеличился на 7 млрд. 907 млн. рублей за счет поступления налога на прибыль организаций (7 млрд. рублей), а также средств из федеральной казны (907 млн. рублей). Сегодня такие изменения депутаты внесли в Закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на очередной 57-й сессии регионального парламента.

- Значительную поддержку сегодня получили производители подсолнечного масла и белого сахара. В регион поступили 524 млн. рублей из федерального бюджета. Средства мы направили на возмещение части их затрат на производство и реализацию этих продуктов в розничных магазинах, - рассказал председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.

Кроме этого, 933 млн. рублей направлено на обеспечение сбалансированности местных бюджетов.

Дополнительно почти 150 млн. рублей направлено на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы – медикам, педагогам, работникам сферы социальной защиты и культуры и туризма в соответствии с указами Президента России.

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– В бюджетной политике, в условиях так называемой третьей волны коронавируса, в приоритете всесторонняя поддержка сферы здравоохранения. Управление здравоохранения региона дополнительно получило почти 628 млн. рублей, - отметил Павел Путилин. - Средства направлены на погашение кредиторской задолженности наших больниц и поликлиник, на закупку лекарств, средств индивидуальной защиты, медицинского кислорода для лечения коронавируса в условиях стационаров. Выделены деньги на подготовку медицинских организаций к работе в осенне-зимний период, ремонт больниц и поликлиник области. Также запланировано приобретение лекарств для льготников и антиретровирусных препаратов.

Предусмотрены средства на изготовление проектно-сметной документации на строительство поликлиники в микрорайоне «Елецкий» в Липецке и на приобретение рентгеновского оборудования для грязинской районной больницы, а также парового стерилизатора для детской больницы г. Липецка.

400 млн. рублей выделено на субсидии организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и водоотведение.

233 млн. рублей направлено на осуществление ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

50 млн. рублей предусмотрено субсидии по жилищно-коммунальным услугам.

20 млн. рублей дополнительно направлено на оказание государственной помощи в рамках социальных контрактов.

93 млн. рублей направлено на развитие детско-юношеского спорта в регионе.

30 млн. рублей выделено на субсидии на возмещение части затрат на приобретение автобусов по договору лизинга для осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам.

70 млн. рублей выделено на проектно-сметную документацию на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Липецке.

Кроме того, региональное управление образования получило дополнительные средства на ремонт и замену противопожарной защиты и на установку систем экстренного оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Запланировано снижение дефицита на 4 млрд. 953 млн. рублей.

С учетом внесенных поправок областной бюджет на 2021 год по доходам и расходам составил 79 млрд. 653 млн. рублей, без бюджетного дефицита.

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.