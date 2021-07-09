Электронные кассиры и безбарьерная среда: в Черноземье открываются обновленные офисы Сбера

В Воронеже состоялось торжественное открытие обновленного дополнительного офиса №9013/0180 по адресу Московский проспект, д. 11.Сбер переосмыслил сущность банковского отделения. Пространство стало более открытым, трансформируемым и безбарьерным. Все традиционные и новые услуги можно получить в любом, удобном для клиента месте. Сотрудники работают с планшетами, а все кассовые операции выполняет электронный кассир.

Биометрия сделала возможным обслуживание клиентов без карты или других физических носителей. Банкоматы сочетают в себе современный дизайн, материалы и технологии, интуитивно понятную эргономику. Их форма напоминает смартфон, а интерфейс — уже хорошо знакомые мобильные приложения Сбера. Снять деньги можно как по карте или смартфону, так и бесконтактно с помощью голосового помощника или просто по улыбке — по вышеупомянутой биометрии. Эта уникальная технология применена на таком большом парке устройств впервые в мире.

В торжественном открытии принял участие губернатор Воронежской области Александр Гусев. Для гостей была проведена экскурсия, в ходе которой собравшимся подробно рассказали об особенностях обновленного подразделения.

В этом офисе можно отправить и получить посылку, заказать и получить товары для здоровья в СБЕР ЕАПТЕКЕ, подключиться к мультимедийному сервису Okko, протестировать смарт-дисплей SberPortal, получить специальное предложение от сервисов DeliveryClub и СберМаркет, купить билеты в кино или заказать такси. Количество доступных продуктов и услуг экосистемы будет постоянно расти. А сотрудники офиса пройдут обучение по программе «Я – блогер» для их продвижения в социальных сетях.

В кофейне офиса можно провести дружескую встречу или просто отдохнуть от городского шума. Его пространство может быть использовано для проведения различного рода мероприятий: мастер-классов, семинаров, дискуссионных клубов. А юных гостей здесь ждёт знакомство с анимационными персонажами «Союзмультфильма» и познавательные развивающие игры. Все это можно совмещать, сделав поход в Сбер максимально полезным. Новый офис также оборудован для маломобильных посетителей.

Элементы интерьера дополнительного офиса Сбербанка №9013/0180 на Московском проспекте, д. 11в Воронеже выполнены из материалов, произведенных предприятиями Черноземья.

Наталия Цайтлер,

Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

В новой концепции наших офисов отражено стремление экосистемы Сбера предоставить широкий спектр сервисов с бесшовным клиентским опытом. Мы хотим, чтобы наши подразделения стали центром притяжения для людей разных поколений, чтобы всем здесь было интересно – и детям, и их родителям, которые могли бы получить весь спектр сервисов нашей экосистемы.

Александр Гусев,

Губернатор Воронежской области:

То, что мы сегодня увидели, – это новая философия работы с клиентами в банковском секторе. Подобный подход, ориентированный на технологии, комфорт и комплексность, мы должны внедрять во всех организациях и учреждениях, куда жители нашей области приходят за той или иной услугой. Но при этом нельзя забывать, что многие посетители – люди пожилые, поэтому нужно заботиться о том, чтобы цифровизация не была для них препятствием. Уверен, что компетентные и доброжелательные работники обновленного офиса Сбербанка всегда подскажут и помогут.

7 июля 2021 года в Воронеже свои двери для клиентов распахнул обновленный дополнительный офис №9013/0105 на улице Матросова, д. 6Б, а 9 июля 2021 года откроется дополнительный офис №9013/0140 на улице Хользунова, д. 76