Липчане привезли в ветклинику собаку с отравлением, а у нее оказалось бешенство

В Липецке подтвердился случай бешенства у собаки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке выявили бешенство у уличной собаки. Случай подтвердил ведущий врач городской ветеринарной станции Александр Чурсин. Месяц назад в Правобережную ветлечебницу липчане привезли пса, которого они подобрали на улице Энергостроителей в районе Матырского. У животного были характерные симптомы: судороги, слюнотечение, неадекватное поведение.

Неравнодушные горожане считали, что собаку отравили. Однако, дело было совсем в другом. Контактирующим с хвостатым назначили антиробическую вакцину. Ветеринары предупреждают, бешенство передается не только при укусе, но и через слюну зараженного и ее попадании на кожу или слизистые.

Заявку на отлов животных можно оставить по телефону 34-01-63. Специалисты отреагируют в течение 3 дней - заберут животного, обследуют, привьют и стерилизуют, а затем отпустят. Напомним, за полгода в Липецке от бешенства привили около 25 000 братьев наших меньших. Вакцина бесплатна.