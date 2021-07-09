Липецкие автоинспекторы поздравили с выпиской женщину, которой помогли быстро добраться до роддома

Липецкие автоинспекторы приехали на выписку к женщине, которой помогли добраться до роддома. Напомним, 5 июля в Елецком районе на 401 километре трассы М4 "Дон" дежурили сотрудники ДПС лейтенант полиции Антон Вдовин и капитан Владимир Ермаков. В 6.15 к ним подбежал водитель "Рено" и попросил сопроводить его жену в роддом. По дороге у нее внезапно начались схватки. Супруги переживали, что не успеют доехать до учреждения.

Автоинспекторы прыгнули в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки, сопроводили машину с роженицей в Липецк. Если в Елецком районе на проезжей части было относительно пусто, но на подъезде к областному центру начались пробки - горожане как раз поехали на работу. Помощь автоинспекторов была неоценима. Врачи перинатального центра сообщили, что еще 10 минут и ситуация могла бы выйти из-под контроля. В то же утро ребенок появился на свет.

Антон Вдовин и Владимир Ермаков приехали на выписку новорожденного и поздравили счастливых родителей. Женщине подарили букет цветов. Также липчанам вручили автолюльку и сертификат в детский магазин.

- Мне повезло, что у них был конец смены, - поделился счастливый глава семейства. - Еще 5-10 минут и я бы мог никого там не застать. Ребятам огромное человеческое спасибо, за то, что они молниеносно приняли решение и сопроводили нас. Благодаря этому мы успели вовремя.