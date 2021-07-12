В Липецке установили карантин по бешенству

В Липецке объявили карантин по бешенству Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке объявили карантин по бешенству. Соответствующее постановление подписал на днях и.о. главы региональной администрации Николай Тагинцев. Напомним, около месяца назад в ветклинику областного центра привезли пса, думая, что его отравили. Несчастное животное подобрали на Матырском - у дома №20 по улице Энергостроителей. Однако, у собаки были характерные признаки бешенства: судороги, слюнотечение, неадекватное поведение. Позже диагноз подтвердился.

Теперь на территории эпизоотического очага, то есть где нашли пса, запретили лечить больных восприимчивых животных, посещать район посторонним, только работникам специальных служб. Также нельзя ввозить и вывозить восприимчивых животных, исключение - привитых от бешенства в течение 179 дней до карантина. Перемещать восприимчивых животных, снимать шкуры с их трупов, охотиться на животных.

В период карантина в Липецке запретили проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные со скоплением животных, вывозить восприимичивых животных, отлавливать диких животных для зоопарка.