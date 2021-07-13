В Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении матери, которая жестоко воспитывала ребенка

В Липецкой области возбудили уголовное дело после проверки видео с жестоким воспитанием ребенка. Напомним, в соцсетях появились ролики, на которых слышен сильный плач ребенка, нецензурная брань матери.

Следствие установило, что видео сняли на мобильный телефон 16 июня этого года. В кадр попала 40-летняя жительница Добринского района. Она грубо обращается с 5-летним сыном, бьет его, оскорбляет.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Максимальное наказание - до 3 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются. Сотрудники органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также следователи дадут юридическую оценку должностным лицам, которые ответственны за надлежащий контроль воспитания и содержание детей в неблагополучных семьях.