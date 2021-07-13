Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 13 июля 2021 года за сутки перевалило за 200

В Липецкой области за сутки коронавирус подтвердился у 205 человек Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области достигло 35 433 человек. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки выявили 205 новых случаев COVID-19. Днем ранее эта цифра была меньше - 198.

Липецк по-прежнему остается "лидером" - 104 заболевших. В Грязинском районе - 34. В Добринском и Чаплыгинском - по 15. В Данковском районе заразились 10 жителей. В Лебедянском - 7. В Становлянском - 6. В Липецком районе диагноз подтвердился у 5 человек. В Усманском - у 4. В Лев-Толстовском - у 3. В Краснинском районе - у 2.

Выздоровели 31 093 жителей региона. Медики за сутки выписали 153 липчан. Умерли 983, в том числе 6 за последние сутки. На больничном находятся 3 357 пациентов. У 2 611 болезнь протекает в легкой форме, они остаются дома. Еще 746 человек пришлось госпитализировать.