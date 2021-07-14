Под Липецком не будет мусорного полигона, против которого выступали местные жители

В Липецкой области у железнодорожной станции "Патриаршая" не будет мусорного полигона. Об этом в своем инстаграм сообщил сенатор Дмитрий Аверов.

Напомним, зимой этого года в редакцию "КП-Липецк" обратились жители села Варваро-Борки Липекого района. Их напугало известие о строительстве полигона на участке Ивовского сельсовета. Люди вышли на улицы, чтобы высказаться против свалки. Кстати, аналогичный слух ходил еще в 2019 году.

- Полигона в Ивово не будет, - заверил Аверов. - В первую очередь, из-за неудачного транспортного расположения. Его удаленность неизбежно привела бы к увеличению тарифа на вывоз мусора. Во-вторых из-за расположения вблизи населенных пунктов.

Участок под Ивово исключили из возможных мест расположения погигонов. Соответствующие изменения внесли в проект схему территориального планирования.