С "Липецкоблводоканала" через суд взыщут 19,5 млн рублей за загрязнение окружающей среды

В Арбитражный суд Липецкой области поступил иск от Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора. Они просят взыскать в доход федерального бюджета задолженность "Липецкоблводоканала". Предприятие не выплатило 17,8 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год и 1,7 млн рублей неустойки.

Как сообщили в пресс-службе суда, "Липецкоблводоканал" состоит на учете и должен вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду. Однако, за 2018 год средств от предприятия не поступило, в том числе за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками, за сбросы загрязняющих веществ в воду, за хранение, захоронение отходов производства и потребления. Росприроднадзор направлял ответчику требование об оплате задолженности. Но деньги так и не перечислили.

Арбитражный суд региона удовлетворил иск и вынес решение взыскать с предприятия 19,5 млн рублей. Напомним, что в июне этого года суд признал законными постановления Росприроднадзора о привлечении "Липецкоблводоканала" к административной ответственности за загрязнение реки Усмани. У организации не получилось оспорить штрафы в 425 тыс. рублей.