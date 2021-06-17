"Липецкоблводоканал" не смог оспорить штраф в 425000 рублей за загрязнение реки Усмань

Арбитражный суд Липецкой области признал законными постановления Росприроднадзора о привлечении "Липецкоблводоканала" к административной ответственности за загрязнение реки Усмани. Напомним, предприятие пыталось оспорить 5 постановлений межрегионального ведомства.

Суд, изучив материалы дел и представленные доказательства, встал на сторону Росприроднадзора. Остались в силе постановления о привлечении к ответственности за сброс загрязненных сточных вод в реку, за несоблюдение экологических требований при эксплуатации очистных сооружения канализации, а также за плату за негативное воздействие на окружающую среду, которую "Липецкоблводоканал" вовремя не внес. Как и ранее, предприятие должно заплатить 425 тыс. рублей штрафов.

Как уточнили в пресс-службе Арбитражного суда области, еще по двум делам, которые также оспаривает организация, заседания состоятся в июле.