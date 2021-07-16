День города 2021 в Липецке: 15 горожан стали лучшими в своих профессиях

В Липецке открыли обновленную Доску почета Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке стартовали праздничные мероприятия, посвященные Дню города. В эту пятницу, 16 июля, в областном центре открыли обновленную Доску почета "Трудовая слава Липецка". Также во врем церемонии чествовали новых Почетных граждан города. Так, памятные знаки вручили политику, почетному металлургу РФ и руководителю регионального объединения "ЖКХ Контроль" Федору Жигарову и главврачу больницы "ЛипецкМед" Юлии Агаповой.

15 липчан стали лучшими представителями различных профессий. Победителей выбирали из 37 кандидатов. Специалисты учитывали заслуги работников, вклад в научную, творческую или иную полезную деятельность, их отношение к служебным обязанностям. Среди лучших из лучших врачи, педагоги, водитель, сталевар, машинист, монтажник, электромонтер, слесарь и тд. Горожанам вручили свидетельства, цветы, а также денежные премии.