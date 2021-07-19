В утреннем пожаре в Ельце погибли двое детей – девочки 5 и 7 лет

в пожаре в Ельце погибли две маленькие девочки Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Стали известны пострадавшие в утреннем пожаре в городе Елец Липецкой области. Трагическое ЧП произошло этим утром, 19 июля, в пятиэтажном доме № 1 А на улице Пушкарская. Квартира на третьем этаже загорелась в 3.30 утра.

В этом пожаре, на площади 15 м2, погибли дети – две маленькие девочки 5 и 4 лет. Также пострадал сосед, он надышался дымом, но выжил – личность мужчины устанавливается.

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Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе регионального управления следственного комитета, по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК – причинение смерти по неосторожности.

Напомним, с огнем в Ельце боролись 39 пожарных и спасателей, из дома эвакуировали 20 человек. Точные причины пожара устанавливаются.