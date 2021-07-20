В Липецке на Центральном пляже едва не утонула 9-летняя девочка

В минувший понедельник, 19 июля, в Липецке чуть не утонул ребенок. Это произошло на Центральном пляже города. Около 3 часов дня к спасателям подбежали отдыхающие с криками о помощи. Это были родители 9-летней девочки, которая у них на глазах начала тонуть.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, спасатель Максим Лопатин тут же бросился в воду. Он вытащил юную липчанку на берег. К счастью, девочка не пострадала, медицинская помощь ей не понадобилась. С родителями же спасатели провели профилактическую беседу о безопасности детей на воде.

Напомним, что в выходные на диких пляжах областного центра утонули два человека - мужчины 33 и 45 лет. Это произошло на Силикатных озерах. Их тела подняли со дна водолазы. Подробности здесь.