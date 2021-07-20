В Ельце ограничат движение через железнодорожный переезд

В Липецкой области ограничат движение через железнодорожный переезд. На 109 км станции Елец по направлению к поселку Ольшанец запланированы ремонтные работы. Их проведут с 22 по 23 июля. Как сообщили в пресс-службе администрации Ельца, специалист снимут настил и отремонтируют его, заменят шпалы.

Из-за этого в ночь с четверга на пятницу в движение через пути внесут изменения. С 20.00 22 июля до 8.00 23 июля для проезда машин оставят только одну полосу.

Напомним, что в Липецке до 22 июля ограничили движение в районе улиц Советская и Пушкина. Там проходит капитальный ремонт теплотрассы. На улице Советская у перекрестка оставили одну полосу для движения. А от дома №15 по улице Пушкина проезд закрыли.