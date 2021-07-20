Липецкие волейболистки в составе сборной России выиграли бронзу на Чемпионате мира

Волейболистки молодежной сборной России завоевали бронзу на Чемпионате мира. В команде были и липчанки - либеро Валерия Перова, диагональная Валерия Горбунова и блокирующая Наталья Слаутина.

Российская команда уступала хозяйкам турнира голландкам 0:2 по партиям. Однако, сделав впечатляющий рывок в последних сетах, вырвалась вперед. Волейболистки обыграли команду Нидерландов в матче за 3 мест. Встреча завершилась победой россиянок на тай-брейке со счетом 22:20.

Напомним, что на Олимпиаду в Токио отправились две липчанки. Екатерина Зюзина будет бороться за медали в парусном спорте, а Дарья Семьянова - в стендовой стрельбе. Церемония открытия Олимпийских игр пройдет в эту пятницу, 23 июля.