В Липецке за рулем БМВ, который вытолкнул "Сузуки" на рельсы, была женщина

В информации о ДТП, которое произошло 21 июля в Липецке в районе ЛТЗ, исправили ошибку. Напомним, на улице Краснозаводская БМВ жестко протаранил "Сузуки". Первая иномарка вылетела на встречку и вытолкнула вторую на трамвайные пути.

Изначально сообщили, что за рулем БМВ находился мужчина. Однако, это не так. По данным пресс-службы регионального УМВД, иномаркой управляла 31-летняя женщина. В аварии пострадали четверо - водители обеих машин, а также пассажиры "Сузуки", один из которых 8-летний мальчик. Его госпитализировали. Остальные получили травмы.

- Предполагаемая виновница аварии отказалась от медицинского освидетельствования, - прокомментировала начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова. - Возбуждено административное расследование, в рамках которого дадут правовую оценку действиям всех участников происшествия.