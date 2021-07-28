На улице Фрунзе видели девушку, похожую на пропавшую на ЛТЗ липчанку

Общественные организации, волонтеры и полиция продолжают искать липчанку Фото: ДНД "Патруль"

В Липецке продолжаются поиски 22-летней Марии Труновой. Напомним, девушка пропала в минувшее воскресенье, 25 июля. С утра отец подвез ее на работу, высадив у остановки на ЛТЗ. Домой липчанка не вернулась. В эту среду, 28 июля, Марию продолжают искать родственники, участники общественных организаций, волонтеры, полиция.

- Мы плотно работаем с правоохранительными органами и надеемся, что все будет хорошо, - сообщил "КП-Липецк" руководитель общественной организации "ПАТРУЛЬ | ЛИПЕЦК" Игорь Зарницкий. - Мы полностью закрыли Тракторный. Осмотрели все заброшенные здания, посадки, лес, даже в бомбоубежище ребята спускались. Опросили местных жителей. Закрыли береговую линию, плотину, Набережную, улицу 50 лет НЛМК, Механизаторов, общежития, Нижний парк, пляж, Дикое и все вокруг. Ищем зацепки. Сейчас хотим отработать еще одну версию.

Есть информация, что накануне липчанку видели в районе дома №85 по улице Фрунзе. Очевидцы утверждают, что разговаривали с предполагаемой пропавшей. Она сидела на козырьке дома, а потом ушла.

Кстати, в соцсетях начали распространять вбросы относительно ситуации. неизвестные пишут, что нашли мертвую девушку, похожую на Марию. Однако, в полиции опровергают эту информацию.