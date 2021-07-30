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Происшествия30 июля 2021 12:01

В Липецке нашли мотоциклиста, который сбил насмерть женщину и сбежал

Ему грозит уголовная статья за оставление места ДТП
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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В Липецке идет расследование по смертельному ДТП, которое произошло минувшим вечером на улице Первомайской. Там у дома №2 в 22.58 водитель мотоцикла «Хонда» сбил 42-летнюю женщину и тут же сбежал. Пострадавшая скончалась по дороге в больницу.

Полиция разыскала сбежавшего мотоциклиста. Как отметили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, активную помощь прибывшим на место сотрудникам ГИБДД оказали очевидцы. Свидетели подробно описали приметы байкера и транспортное средство.

Им оказался 27-летний житель Липецка, его мотоцикл был зарегистрирован в Краснодарском крае.

– В отношении водителя составили административные материалы за нарушение порядка регистрации транспортного средства и за отсутствие страховки, – сообщила начальник Отдела информации и общественных связей УМВД области Ольга Снежкова. – Принимается решение о возбуждении уголовного дела, квалифицирующим признаком будет оставление места ДТП.

В полиции также уточнили, что наличие алкогольного опьянения у водителя не установлено.