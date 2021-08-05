В двух районах Липецка превышена концентрация сероводорода

В Липецке снова превышена концентрация сероводорода. В этот четверг, 5 августа, пункты наблюдения за загрязнением атмосферы выявили показатели выше ПДК по сероводороду на улице Невского и 60 лет СССР. Так, в первом случае - в районе НЛМК, предельно допустимая концентрация превышена в 1,4 раза. А на 23 микрорайоне - в 1,5 раз. Накануне, 4 августа, превышение ПДК по сероводороду выявили ночью в районе ЛТЗ - в 3 раза.

В региональном управлении экологии и природных ресурсов сообщили, что с 21.00 5 августа до 9.00 6 августа объявляются неблагоприятные метеорологические условия. Все предприятия, регулирующие выбросы, должны перейти на режим работы №1. Аналогичные меры вводили и днем ранее.

Напомним, что в конце июля липчане начали жаловаться на вонь. Запах тухлых яиц преследовал жителей в разных районах города. Источник выброса должен определить областной Роспотребнадзор. По словам экологов, отсутствие ветра и жаркая погода усугубляют ситуацию.