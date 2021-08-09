После взрыва и пожара НЛМК временно остановил работу конвертерного цеха №2

На НЛМК устраняют последствия ЧП Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецке продолжают разбираться с последствиями ЧП на территории крупнейшего металлургического комбината. Взрыв и последующий пожар произошли этим утром, 9 августа, на территории кислородного цеха. После громкого хлопка на кислородно-распределительном пункте загорелась кровля – площадь пожара составила 40 м2. Огонь оперативно ликвидировали, люди не пострадали.

Как уточнили в пресс-службе НЛМК, на комбинате временно приостановили работу конвертерного цеха.

– «Происшествие на кислородно-распределительном пункте не затронуло основное оборудование кислородного производства и транспортную инфраструктуру. Начаты восстановительные работы вспомогательного оборудования. По предварительной оценке, ремонт займет 1-2 суток. В настоящее время приостановлена работа конвертерного цеха №2, остальные цеха комбината продолжают работать. Обновленная информация будет представлена сегодня в течение дня», – говорится в сообщении.