На липчанку, разгромившую знак "Я люблю Сокол", завели уголовное дело

Липчанка, разгромившая знак "Я люблю Сокол", попала под уголовную статью. В отношении 19-летней девушки возбудили уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Напомним, ночью 10 августа в объектив камеры видеонаблюдения попала неуверенно стоящая на ногах блондинка. Барышня, покачиваясь, шла по улице Баумана. Увидев инсталляцию, она подошла к ней и начала ломать.

Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе регионального УМВД России, владелец знака "Я люблю Сокол" написал заявление в полицию. Правоохранители установили личность липчанки и доставили ее в участок. Сначала ее привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Ей назначили 1 тыс. рублей штрафа. Однако, ущерб для инсталляции составил более 17 тыс. рублей. Поэтому возбудили уголовное дело.