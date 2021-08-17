За неделю в Липецке 30 раз вспыхивали пожары

На минувшей неделе в Липецке произошло 30 пожаров. Две трети из этого числа - мусор и сухая трава.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, большинство возгораний, как и ранее, зафиксировали на Силикатных озерах. Здесь растительность вспыхивала 4 раза. Накануне, 16 августа, пожарные тушили ее на площади 150 кв.м.

Локальные возгорания случались в районах Октябрьского и Сокольского мостов. Чаще всего мусор воспламеняется в частном секторе, садоводческих товариществах и гаражных кооперативах. А все потому, что липчане не соблюдают правила пожарной безопасности. Напомним, что до конца лета в регионе действует особый противопожарный режим.

Всего с начала года в городе произошло 707 пожаров, что на 4,3% меньше, чем за тот же период 2020 года. Погибло 9 человек. Еще 25 липчан получили травмы и ожоги. Количество пострадавших снизилось на 40%.